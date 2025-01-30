Derya Baykal ekranlara geri döneceğini açıkladı

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Derya Baykal, geri döneceğini müjdeledi.

Derya Baykal ekranlara geri döneceğini açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:44

Usta oyuncu ve sunucu Derya Baykal, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu.

Bir dönemin popüler televizyon programı sunucusu olan Baykal, el işleri hakkında yaptığı programlarla tanınmıştı.

Düvenci'nin "Uzun zamandır yoksun, dönecek misin?" sorusuna Baykal, "Döneceğim, bunu ilk defa burada söyleyeyim" diyerek televizyona geri döneceğini açıkladı.

Baykal, program hakkında daha fazla detay veremeyeceğini ancak "Hanımlar bekliyor, bir bir buçuk ayım var, detay veremem ama imza aşamasındayız şu anda. İnşallah güzel bir program geliyor" ifadelerini kullandı.

Baykal, sözlerini "Bunu söylediğime inanamıyorum" şeklinde tamamladı ve "Son aşamasında olduğu için söyledim. Ama bir aksilik olur da olmazsa seyircilere verdiğim sözü tutamam. Bundan da çok üzülürüm" dedi.


Etiketler: #derya baykal

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