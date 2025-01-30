Derya Baykal ekranlara geri döneceğini açıkladı
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Derya Baykal, geri döneceğini müjdeledi.
Usta oyuncu ve sunucu Derya Baykal, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu.
Bir dönemin popüler televizyon programı sunucusu olan Baykal, el işleri hakkında yaptığı programlarla tanınmıştı.
Düvenci'nin "Uzun zamandır yoksun, dönecek misin?" sorusuna Baykal, "Döneceğim, bunu ilk defa burada söyleyeyim" diyerek televizyona geri döneceğini açıkladı.
Baykal, program hakkında daha fazla detay veremeyeceğini ancak "Hanımlar bekliyor, bir bir buçuk ayım var, detay veremem ama imza aşamasındayız şu anda. İnşallah güzel bir program geliyor" ifadelerini kullandı.
Baykal, sözlerini "Bunu söylediğime inanamıyorum" şeklinde tamamladı ve "Son aşamasında olduğu için söyledim. Ama bir aksilik olur da olmazsa seyircilere verdiğim sözü tutamam. Bundan da çok üzülürüm" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!