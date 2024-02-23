Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:49

Güncelleme: 23.02.2024 - 19:49

Derya Pınar Ak yer aldığı 3391 Kilometre filmi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncunun yaşamı yuarttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Derya Pınar Ak kim, kaç yaşında, nereli? Derya Pınar Ak hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik'in Cadı Üçlemesi adlı projesinde yer alarak başladı. Kısa film olan üçlemenin ilk bölümünde rol aldı.

2020 yılında Hükümsüz adlı dizide İnci Sefer karakterine seçilen Ak, 2021 yılında Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Nisa Tekçe rolünü üstlendi. Ayrıca, 2022 yılında Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem karakteriyle, Prens adlı dijital platform dizisinde Prenses Hasharia rolüyle ve Kar ve Ayı (2022) adlı sinema filminde başrol İmre olarak izleyici karşısına çıktı. 2023 yılında ise Adım Farah adlı dizide Gönül Koşaner karakterini canlandırdı.

DERYA PINAR AK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Prens

Adım Farah

Sevmek Zamanı

Uzak Şehrin Masalı

Hükümsüz

DERYA PINAR AK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

3391 Kilometre

Kar ve Ayı

Cadı Üçlemesi 13+