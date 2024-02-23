Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:24

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:24

Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atanan ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Birol Güven kimdir? Sinema Genel Müdürlüğüne atanan Birol Güven kaç yaşında, nereli?

BİROL GÜVEN KİMDİR?

Birol Güven, 1 Mayıs 1964 yılında Darıca Kocaeli'nde doğdu. Türk film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini 1997 yılında profesyonelce yapmaya başladı.

MinT Motion Pictures adlı şirketi kurarak senaryo ekibiyle birlikte 2.000 den fazla bölümlük 50 TV projesine imza attı. TV projeleri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın 2002-2004 yılları arasında tekrar bölümleri bile gün birincisi olmuştu.

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım attı. Ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. 2018'den beri 360 kanalında Birol Güven ile Gelecek Geliyor adlı programı sunmaktadır. 2022 yılında vizyona girecek yeni filmi Digital Human ile Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma fırsatı bulmuştur.

KİTAPLARI

Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

PROJELERİ