Derya Tuna: 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:59

Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre; Seda Akgül'ün konuğu olan Tuna, bir soruya verdiği yanıtla tartışılacak açıklamalar yaptı. Tuna, çapkınlıkla ilgili bir sorunun sorulması üzerine erkeklerin suçunun olmadığını söyledi.

"KADINDAN BİR HAREKET GELMEZSE ERKEĞİN YAPACAĞI HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirten Derya Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu sözlerine ekledi.