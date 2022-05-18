Derya Tuna: 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok'
brahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok" diyen Tuna, "Kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı .
Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.
Habertürk'ün aktardığı habere göre; Seda Akgül'ün konuğu olan Tuna, bir soruya verdiği yanıtla tartışılacak açıklamalar yaptı. Tuna, çapkınlıkla ilgili bir sorunun sorulması üzerine erkeklerin suçunun olmadığını söyledi.
"KADINDAN BİR HAREKET GELMEZSE ERKEĞİN YAPACAĞI HİÇBİR ŞEY OLMAZ"
Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirten Derya Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması