Komşusunu tehdit eden Derya Tuna’dan ilk açıklama: Bana benzettiler

19 Ekim 2021 Salı, 09:27

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın evinin bahçesinde çıkan kavga komşuyla karşı karşıya getirmiş, görüntüler güvenlik kamerasına yansımıştı. "Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor" diyerek tehdit ettiği iddia edilen Derya Tuna, kavgayla ilgili konuştu.

"HANIMEFENDİYİ BANA BENZETTİLER"

Derya Tuna, "Olayla benim hiçbir alakam yok, orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü..

Uğur Şen, oğlu ile birlikte kendilerini rahatsız ettiğini iddia ettiği gençlerle tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavgada Uğur Şen'in kolu kırılırken karşı taraftan da bir kişinin burnu kırıldı..

Zübeyde Şen, Derya Tuna'nın kendisine "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediğini öne sürdü..