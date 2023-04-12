Derya Uluğ depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz için iftar yemeği verdi. Hatay'a giderek Duymaz'ın ailesiyle bir araya gelen Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:24
Derya Uluğ depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremin 12. gününde enkazdan çıkarılan Duymaz'ın arama sürecinde mücadele eden şarkıcı Derya Uluğ, son yaptığıyla alkış topladı.

TAHA DUYMAZ İÇİN İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Derya Uluğ, Hatay'a giderek Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi. "Taha Duymaz Mutfağı" yazılı pankartlar astıran şarkıcı, fenomenin ailesiyle de bir araya geldi. 

Sosyal medya hesaplarından iftar yemeğinden kareleri paylaşan Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha'm" dedi.

"SARILDIK, AĞLADIK, TAHA'YI ANDIK"

Duymaz'ın annesi ve ağabeyiyle de bir fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ "Taha'nın annesi Meryem Teyze'yi, kardeşlerini, evini ziyaret ettik. Sarıldık, ağladık, Taha'yı andık" ifadelerini kullandı.


Derya Uluğ Taha Duymaz iftar

İlgili Haberler

Depremde yaşamını yitirmişti... Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı

Depremde yaşamını yitirmişti... Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: 'Herkes yaşattığını yaşayacak'

Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: 'Herkes yaşattığını yaşayacak'
CZN Burak, Taha Duymaz’ın ailesine ziyaret etti

CZN Burak, Taha Duymaz’ın ailesine ziyaret etti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler