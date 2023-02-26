Depremde yaşamını yitirmişti... Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 12:47

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 12:47

Sosyal medyada yemek videolarıyla kısa süre içerisinde ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı.

Günler süren çalışmaların ardından Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.

YOUTUBE KANALI SATILDI

İddiaya göre Taha Duymaz'ın YouTube kanalının satıldığı ortaya çıktı. Kanalı satın alan Ahmet Suphi Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanalın bizzat Taha Duymaz tarafından kendisine satıldığını açıkladı.

Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: