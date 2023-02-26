Depremde yaşamını yitirmişti... Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 1 ilden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından acı bir gerçek daha ortaya çıktı. Duymaz'ın ünlü olduğu ve yemek içerikleri ürettiği YouTube kanalının satıldığı öğrenildi.
Sosyal medyada yemek videolarıyla kısa süre içerisinde ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı.
Günler süren çalışmaların ardından Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.
YOUTUBE KANALI SATILDI
İddiaya göre Taha Duymaz'ın YouTube kanalının satıldığı ortaya çıktı. Kanalı satın alan Ahmet Suphi Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanalın bizzat Taha Duymaz tarafından kendisine satıldığını açıkladı.
Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
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