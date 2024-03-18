Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti itirafı: 'Hayranıyım'

Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in programına konuk olan Derya Uluğ, özel hayatından hakkında merak edilenlere sorulan sorulara samimi cevaplar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:27
Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti itirafı: 'Hayranıyım'
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Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin’in sunduğuı programa katılan Derya Uluğ çarpıcı açıklamlarda bulundu. Oyunculuk hakkında da konuşan Uluğ, Kızılcık Şerbeti dizine olan hayranlığını belirtti.

"Oyunculuğu düşünür müsün? Şu an bir Türk dizisinde oynasan hangisini seçerdin?" sorusuna Derya Uluğ şu cevabı verdi:

"Benim zaten küçük yaşlardan itibaren yıl sonu temsillerinde tiyatro oynamışlığım çok var. Hep bir merakım vardı. Çok film ve dizi izlerim. Seviyorum kendimde yeni şeyler keşfetmeyi. Bu konuda bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Böyle bir teklif geldiğinde onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım. Şu an bir dizide oynasam o “Kızılcık Şerbeti” olurdu. Çok seviyorum. Çıktığı günden beri hayranıyım o dizinin. Orada oynamak isterdim.


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