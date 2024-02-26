Galatasaray'a küfrettirdiği söylenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı

Derya Uluğ'un, Şinanay şarkısını seslendirirken Fenerbahçeli taraftarlara Galatasaray için küfrettirdiği iddiaları hızla yayılmıştı. Ancak şarkıcı, bu iddiaları yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:43
Galatasaray'a küfrettirdiği söylenmişti: Derya Uluğ iddiaları yalanladı
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Derya Uluğ'un son konserinde Şinanay şarkısını söylediği esnada Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği konuşulunca cevap gecikmedi.

Sesi, şarkıları ve sahne kıyafetleriyle sıkça adından söz ettiren Derya Uluğ'un son konserinde Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını söylerken Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği ileri sürüldü. Görüntünün tepki çekmesinin ardından bir açıklama yapan şarkıcı, iddiayı yalanladı.
Galatasaraylı taraftara küfrettiği ileri sürülen video kısa sürede X'de gündeme oturan şarkıcı sessizliğini bozdu.
X hesabından videonun uzun halini yayınlayan Uluğ, "Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir…Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki..? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım. Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Buyurun videonun editlenmemiş, orijinal hali" ifadelerini kullandı.

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