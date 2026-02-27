Devlerin savaşında sürpriz çekilme: Netflix, Warner Bros teklifini iptal etti!

Fim ve televizyon sektöründe son yılların en büyük satın alma mücadelesinde, Netflix, Warner Bros'a verdiği teklifi geri çekti.

Bu gelişmeyle Paramount teklif veren tek şirket durumunda kaldı.

Warner Bros'tan yapılan son açıklama Netflix'in teklifini çekmesiyle sonuçlandı.

Şirket, Paramount'un son teklifinin Netflix'inkinden "üstün" olduğuna işaret ederek, teklifi yükseltme çağrısı yaptı. Netflix ise bunu reddetti.

Paramount, birkaç gün önce teklifini hisse başına bir dolar artırarak 31 dolara çıkarmayı kabul etmişti.

Netflix yöneticileri, Paramount'un verdiği son teklifle oluşan fiyatın artık "finansal olarak cazip olmadığını" açıkladı.

Netflix'in patronu Ted Sarandos, BBC'ye günler önce yaptığı açıklamada, kendi tekliflerinin daha iyi olduğunu çünkü işi ve endüstriyi genişleteceğini savunmuştu

Ted Sarandos, Netflix'in İngiltere yatırımlarını da büyüme stratejilerinin bir örneği olarak göstermişti.

Teklifi geri çekme açıklamasının, Sarandos'un 26 Şubat Perşembe günü Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinden sadece birkaç saat sonra geldiği de ifade ediliyor.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Netflix 5 Aralık'ta Warner Bros Discovery ve HBO Max video platformunun satın alınması için, hisse başına 27,75 dolar yani toplamda 83 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Üç gün sonra da Başkan Trump'ın yakın müttefiklerinden Larry Ellison'ın oğlunun patronu olduğu David Ellison, 108,4 milyar dolarlık bir teklif sundu.

Bu şirketin tamamı için hisse başına 30 dolarlık bir teklifti.

Paramount'un CEO'su David Ellison, anlaşmanın aile vakfındaki varlıklar tarafından desteklendiğini söyledi. Vakfın yaklaşık 250 milyar dolar değerinde Oracle hissesi olduğu düşünülüyor.

Ancak Warner Bros, Paramount'un teklifini çok riskli bumuş ve Ellison ailesinin herhangi bir taahhütte bulunmadığına dikkat çekmişti.

WB açıklamasında, "İptal edilebilir bir vakıf taahhüdü, kontrolü elinde tutan hissedar tarafından verilen garantili bir taahhüdün yerini tutamaz" denildi.

Paramount, kendi tekliflerinin hissedarlara Netflix'in planından daha fazla güvence sağladığını açıklamıştı.

TRUMP: SORUN YARATABİLİR

Süreçte ABD Başkanı Donald Trump da Netflix'in satın alma planının, "rekabet açısından sorunlar doğabileceğini" söylemişti.

Rakip teklifi veren Paramount ile Trump ailesi arasında da yakın ilişki bulunuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kayıtlarına göre Paramount'un finansal ortakları arasında Trump'ın damadı Jared Kushner da yer alıyor.

7 Aralık Pazar günü konuşan Donald Trump, Netflix - Warner Bros büyüklüğünün "sorun yaratabileceğini" savunmuştu.

Trump, anlaşmanın onaylanması sürecine de bizzat dahil olabileceğini söyledi.

Warner Bros, Harry Potter ve Game of Thrones gibi serilerin ve yayın hizmeti HBO Max'in sahibi.

Satış, ABD film ve medya sektörünün radikal bir şekilde yeniden şekillenmesine yol açacak.

ELLİSON - TRUMP YAKINLIĞI

Paramount'un sahibi Larry Ellison, CNBC'ye yaptığı açıklamada Netflix'in Warner Bros Discovery'yi satın almasının sektörde tekelleşme riskini artıracağını belirtmişti.

"Bu, Hollywood için kötü bir anlaşma" diyen Ellison, Trump'la "çok olumlu görüşmeler" yaptığını, başkanın rekabet konusuna önem verdiğine inandığını söylemişti.

Her iki satın alma girişimi de ABD ve Avrupa'daki rekabet otoritelerinin sıkı incelemesine tabi tutulacak.