Devrim niteliğinde proje: 'Dünyanın en uzun binası' yolda

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:51

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:52

New York 57. Cadde'de inşa edilmesi planlanan bu proje, modern mimaride yeni bir dönemi başlatabilir.

'Big Bend' ismi verilen bu proje, geleneksel gökdelenlerin yüksekliğe odaklanmış anlayışını bir kenara bırakarak uzunluğa odaklanıyor. Oiio stüdyosu tarafından tasarlanan bu devrim niteliğindeki proje, iki kilometre uzunluğunda büyük bir kavis oluşturacak.

DÜNYANIN EN UZUN BİNASI

Big Bend projesi, gerçekleştirilmesi halinde dünyanın en uzun yapısı olacak.

2 kilometre uzunluğunda planlanan bu U şeklindeki gökdelen, mevcut en uzun yapılardan daha büyük olacak.

'BENZERSİZ YAPI'

Big Bend’in benzersiz yapısı, binanın ağırlığını zemine dengeleyen özel bir yapı sayesinde 600 metre yüksekliği geçmeyecek, ancak toplam uzunluğu yaklaşık 2 kilometreyi bulacak.

Binanın içindeki hareket, yatay, dikey ve dairesel şekilde hareket edebilen karmaşık bir asansör sistemi ile sağlanacak. Bu yenilikçi asansör sistemi, binanın her noktasına kolayca ulaşmayı mümkün kılacak ve kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunacak.

MİLYONERLER İÇİN DAHA FAZLA ALAN

Uzunluk artırılarak inşa edilen binaların birçok faydası bulunuyor. Big Bend projesi, Manhattan’ın yükseklik sınırlamalarına yaratıcı bir çözüm sunarak yeni milyonerler için 57. Cadde’de daha fazla alan yaratmayı hedefliyor.

Bu alan, lüks daireler, ofisler ve ticari alanlarla doldurulacak, böylece şehrin en prestijli bölgelerinden birinde yeni bir yaşam ve çalışma alanı oluşturulacak.

Big Bend’in tasarımı, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir yapı teknolojilerini de içeriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji verimliliği sağlanacak ve çevresel etkiler minimize edilecek. Bu yönüyle de Big Bend, geleceğin yeşil binalarına örnek teşkil edecek.

Henüz onaylanmamış olsa da, bu U şeklindeki gökdelen inşa edildiğinde modern mimari anlayışını tamamen değiştirebilir. Big Bend, sadece Manhattan’ın değil, tüm dünyanın mimari trendlerini etkileyebilecek bir proje olarak öne çıkıyor.