Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrolünde olduğu 'Mavi Mağara' filminden ilk fragman yayımlandı
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın yer aldığı "Mavi Mağara" filminden ilk fragman yayınlandı.
Prime Video, yeni yerli orijinal filmi "Mavi Mağara"nın fragmanını izleyiciyle buluşturdu. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın yer aldığı bu etkileyici romantik dram filminde, Okan Yalabık, Yüsra Geyik, Ece Dizdar ve Taner Birsel de önemli rollerde yer alıyor.
Filmin senaristliğini Kerem Bürsin ve Osman Kaya üstlenirken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Ay Yapım ve BraveBorn Films’in yapımcılığını üstlendiği "Mavi Mağara", deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem (Kerem Bürsin) ve eşi Alara (Devrim Özkan) arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.
"Mavi Mağara", 18 Ekim’de Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.
Etiketler: #Kerem Bürsin #devrim özkan #mavi mağara
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