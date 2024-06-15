Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:08

Güncelleme: 15.06.2024 - 16:08

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Her hafta katıldığı programda dini konularla ilgili soruları cevaplayan Yusuf Kavaklı, daha önce rahatsızlığı sebebiyle ağır bir ilaç kullandığını belirtmişti. Peki, Yusuf Kavaklı kimdir? Yusuf Kavaklı neden öldü? Yusuf Kavaklı kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini köyünde tamamlamıştır. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olmuş, ardından 1974 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden diplomasını almıştır.

24 Ağustos 1966 tarihinde İmam-Hatip olarak memuriyete başlamış ve bu tarihte Eyüp Müftülüğü'ne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'nde göreve başlamıştır.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanmış, daha sonra 1977 Temmuz'unda Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edilmiştir. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde 1977-1979 yılları arasında öğretmenlik ve müdür yardımcısı yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Askerlik hizmetini 1 Ağustos 1979 - 30 Kasım 1980 tarihleri arasında Ankara-Mamak-229. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak tamamlamıştır. Askerlik görevinin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı denetçi imtihanına girmiş ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy Müftülüğü'ne murakıp olarak atanmıştır. 1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Belçika'ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderilmiş ve 1982-1986 yılları arasında Belçika'da din dersi öğretmenliği yapmıştır.