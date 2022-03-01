Didem Soydan'dan, takipçisinin 'Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı' yorumuna yanıt
Sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın konserinde dans ettiği anları paylaşan Didem Soydan, kendisini eleştiren bir takipçisine cevap verdi. Soydan, "Ukrayna'da masum çocuklar ölüyor. Paylaşımlarınızı ona göre yapsanız" diyen takipçisine "Siz o esnada neden Instagram'da dolaşıyorsunuz?" diye sordu.
Sosyal medya fenomenliği ve DJ'lik yapmanın yanı sıra şarkıcılık da yapan Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Durmaz'ı izlemeye gidenlerin arasında, ünlü model Didem Soydan da vardı.
"UKRAYNA'DA MASUM ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"
Kerimcan Durmaz'ı ön sıralardan izleyen Soydan, dans ettiği anları Instagram hesabından paylaşarak "Kerimcan Durmaz ve onun amigo kızı" notunu yazdı.
Soydan'ın dans videosunu gören bir sosyal medya kullanıcısı da "Yani Ukrayna'da masum çocuklar, insanlar ölüyor. Biraz saygı diyorsanız biraz paylaşımlarınızı ona göre atsanız" yorumunu yaptı.
"SİZ O ESNADA NEDEN INSTAGRAM'DA DOLAŞIYORSUNUZ?"
Takipçisine cevapsız kalamayan Soydan ise "Siz o esnada neden elinizde telefon Instagram'da dolaşıyorsunuz?" yanıtını verdi.
Soydan'a cevap veren sosyal medya kullanıcısı, "Benim o esnada telefonda ne yaptığımı biliyor musunuz? Ben sadece ne hissediyorsam onu yazdım. Edep ve saygı diye bir şey var değil mi? Küfür etmedim, hakaret de etmedim ben size. Niye eğleniyorsunuz demedim, sadece paylaşımlarınızda biraz daha dikkatli olsanız iyi olur dedim. Yine de sizi kırdıysam özür dilerim" dedi.
SOYDAN: BOŞ BİR DUYARA KIRILMAM
Soydan ise takipçisine şu sözlerle karşılık verdi:
"Yok kırmadınız boş bir duyara kırılmam mümkün değil zaten. Gün içinde tüm aktivitelerinize devam edip bir de üstüne Instagram'da sosyal medya keyfinizi bozmuş olmak istemezdim ama ben biraz bozarım."
İlgili Haberler
- Didem Soydan’a hakaret eden sanık hakim karşısında
- Didem Soydan: "Kiramı ödemek için oyunculuk yaptım"
- Didem Soydan'dan yeğenine tecavüz eden amcanın serbest bırakılmasına tepki
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- KKTC'de de test zorunluluğu kalktı
- Boşandığı kadını bıçaklayacağını Instagram'dan duyurmuş
- 'Dünyanın gözü Ukrayna'da, AKP'nin ise Akkuyu'da'
- Bilim Kurulu üyesi normalleşme adımını açıkladı
- Mahsur kalan Türk öğrenci: 'Belki bu son videomuz olur'
- Süper Lig şampiyonuna müjde
- 'Ukrayna'daki savaştan 30 bin çift leylek etkilenecek'
- 'Habersiz adım atamıyor'
- Netflix'ten 'Rusya' kararı
- LPG'ye bir zam daha yolda!