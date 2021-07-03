Didem Soydan: "Kiramı ödemek için oyunculuk yaptım"

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:45

Model Didem Soydan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu.

Arkadaşının vefat etmesinin ardından Twitter hesabını kapattığını söyleyen Soydan, “Kendi aramızda konuştuğumuz bir durumdu ve ne zamandır da istediğim bir şeydi. Zaten vefat eden arkadaşımın da bana neredeyse sanki biliyormuşçasına ısrarla dikte ettiği bir şeydi son bir senedir. ‘Didem, dilin çok farklı yansıyor sen çok farklısın ve seni anlamadıkları yeri gördükçe ben rahatsız oluyorum’ derdi. Bunu öyle bir işaret kabul ettim ve veda ettim çok da mutluyum” diye konuştu.

"KİRAMI ÖDEMEM GEREKİYORDU"

Soydan “Siz oyunculuk yaptınız mı hiç?” sorusuna ise “Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu” diye yanıt verdi.

Soydan şöyle konuştu:

“‘Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu ve bir anda sana hiç böyle bir işle ilgili bir bilgin, tecrüben olmamasına rağmen bir para veriyorlar ve evinin bir aylık kirası çıkıyordu. Ben de tabii ki kabul ettim.”

“Hiç yeteneğim olmadığı bir sektörde iki, üç işte yer aldım. Çok uzun zamandır hayır diyorum. Teklif geldiğinde hâlâ şaşırıyorum.”