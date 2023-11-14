Türkiye'de şimdi de Kızıl Cin görüldü: Kızıl Cin (Red Sprite) nedir, neden olur?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:18

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:20

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Kuzey Işıkları görülmüştü. Bu sefer de Ege Denizi'nin üzerinde Kızıl Cin görüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Kızıl Cin'in ne olduğu merak etti. Peki, Kızıl Cin (Red Sprite) nedir, neden olur?

KIZIL CİN (RED SPRİTE) NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Kızıl Cin veya diğer adıyla Red Sprite, atmosferde gökyüzünde gözlemlenen bir yıldırım türüdür. Genellikle gök gürültülü fırtınalarda, yıldırım aktivitesiyle ilişkilidir. Red Sprite, yıldırım deşarjlarının atmosferin üst katmanlarına kadar ulaştığı bir atmosferik olaydır. Bu olayın görsel sonucu, kırmızımsı renkte bir ışık patlaması olarak ortaya çıkar.

Red Sprite'lar, genellikle çok kısa bir süre için (milisaniyeler içinde) meydana gelen parlak ve karmaşık bir şekil alabilirler. Tipik olarak yıldırım deşarjlarının zirvesinde, atmosferin üst katmanlarındaki nadir fırtına bulutlarıyla ilişkilidirler.

Kızıl cin ilk kez 1980'lerde gözlemlendi. Ancak genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden üzerinde durulmadı. Sonraları yüksek hızlı kameraların ve uçaklarla yapılan gözlemlerin ilerlemesi ile bilim insanları bu fenomeni daha iyi araştırabilir hale geldi.

Kızıl cinler doğal bir fenomen olmalarının yanı sıra kısa süreli olmaları ve yüksek irtifada olmaları nedeniyle zor gözlemleniyor. Hava koşulları, gökyüzünün açık olması ve karanlık bir arka plan gibi etkenler bir kızıl cini gözlemleme şansını artırabiliyor.