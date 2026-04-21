Dijital şekerleme tuzağı: Neden ilk bir saat 'tepkisel mod'dan çıkmalıyız?

Modern insanın en büyük yanılgısı, sabah uyanır uyanmaz dünyadan haber almanın "verimlilik" olduğunu sanmasıdır. Oysa bilişsel psikologlar, uyanma evresindeki beynin henüz "yaratıcı ve inşa edici" bir frekansta olduğunu; bu evrede dış dünyadan gelen (bildirimler, haberler, mailler) kaotik bilgi akışının beyni anında "tepkisel" (reactive) bir hale getirdiğini söylüyor.

Bu durum, sabahın ilk dakikalarında dopamin havuzunu boşaltarak, günün ilerleyen saatlerinde yapmanız gereken zorlu işler için gereken "zihinsel yakıtı" erkenden tüketmenize neden olur.

Uzmanlar, güne kendi iç sesinizle başlamanın; yani sadece kendinize ait bir rutini (kitap okuma, planlama, kısa bir yürüyüş) gerçekleştirmenin, prefrontal korteksi (karar verme mekanizmasını) güçlendirdiğini vurguluyor.

İLK BİR SAAT EKRANSIZ OLMALI

Telefonunuzu kontrol ettiğiniz an, başkalarının gündemi sizin gündeminiz olur. Oysa ilk bir saati "ekransız bölge" ilan etmek, zihninize kendi önceliklerini belirleme şansı tanır. Araştırmalar, bu disiplini uygulayan bireylerin gün içinde çok daha az "karar yorgunluğu" yaşadığını ve çok daha uzun süre odaklanabildiğini gösteriyor.