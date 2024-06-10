Dijital yayıncılıkta tek seferlik ödeme modeli ilgi görüyor

Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:39

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:39

Türkiye’de dijital yayıncılık hızla ilerliyor. Dijital yayın yapan mecralara abonelik oluşturan ve düzenli abonelik ücreti ödeyenlerin sayısı hızla artıyor. Türkiye’de artık neredeyse herkesin bir veya birden fazla aylık düzenli olarak ödediği sosyal mecra abonelikleri var. Kimisi reklam çıkmasın diye kimisi de doğrudan film, dizi gibi içeriklere ulaşabilmek için düzenli ödenen bedeller.

Ancak kullanıcılar, bu aboneliklerin sistematik olarak zamlanması gerçeği ile de karşı karşıya. Almanya’da üç yıldır faaliyet gösteren, Türkiye’de ise kaliteli içerik üretme ve içerik üreticisine emeğini koruyarak kazandırma amacıyla çalışmalarına başlayan KiVVON, abonelik sistemlerine dair çarpıcı bir anket yaptı ve bugün Türkiye’deki takipçilerine duyurdu. Araştırmada, aylık düzenli aboneliklerin tahtını sarsabilecek ‘tek seferlik ödeme’ modelinin kullanıcılarda oluşturacağı etkiye de değinildi.

10-16 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkiye’nin 45 ilini kapsayan bir araştırma gerçekleştirildi. Bin 50 kişinin katıldığı bu araştırmada, katılımcılar aboneliklere bakış açılarını yansıttı ve tek seferlik ödeme seçenekleri arasındaki tercihlerini belirtti. Katılımcıların yüzde 60’ından fazlası gençlerden oluşurken yüzde 18’i öğrenciler, yüzde 53,62’si ise çalışanlar oluşturdu. Katılımcıların yüzde 35,33’ü İstanbul’dan, yüzde 19,43’ü Ankara’dan, yüzde 16,57’si ise İzmir’dendi.

İNSANLAR NE İÇERİĞİ SATIN ALIYOR?

Araştırmanın katılımcıları, “hangi alanlar için içerik satın alırdınız?” sorusuna yüzde 57,71 ile “film/dizi” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 38,48’i ise “müzik” yanıtını verdi. Araştırmada oy alan video, haber, ekonomi, eğitim ve spor kategorilerinin oranları da dikkat çekti.





ABONELİKLERE AYLIK NE KADAR ÖDENİYOR?

KiVVON’un araştırmasında bir diğer kritik soru da “abonelikler için ödediğiniz aylık toplam tutar ne kadar?” sorusuydu. Aylık olarak 0-100 TL arası diyenler katılımcıların yüzde 24,19’unu, 100-200 TL arası diyenler yüzde 21,24’ünü, 200-300 TL arası diyenler ise yüzde 18,10’unu oluşturuyor. Herhangi bir aboneliği olmadığını belirtenler ise katılımcıların yüzde 12,10’unu, “Aylık 500 liradan fazla harcıyorum” diyenler ise katılımcıların yüzde 8,57’sini oluşturuyor.

TEK SEFERLİK ÖDEME UZUN VADEDE KAZANDIRIYOR

Araştırmadaki “içerikleri en çok nerede tüketiyorsunuz” sorusunun yanıtları da oldukça ilginç. Buna göre katılımcıların yüzde 65,71’i “içerikleri sosyal medyada tüketiyorum” diyor. Soruya televizyon yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 22,76. “Abonelik mi, tek seferlik ödeme mi” sorusuna tek seferlik ödeme yanıtını verenlerin gerekçeleri de önemli. Tek seferlik ödemeyi tercih edeceklerin yüzde 25,12’si “uzun vadede maliyet tasarrufu” derken, yüzde 21,79’u ise “esneklik ve tercih özgürlüğü”nü ön plana çıkarıyor.

‘ABONELİK TUZAĞI’ ORTAK KULLANICILARIN DERDİ

Kullanıcıların yüzde 20,17’si “abonelik tuzağından kaçınma”yı önemserken, yüzde 19,07’si ise “abonelik yükümlülüğünden bağımsızlık” nedeniyle tek seferlik ödemeyi tercih edeceğini belirtiyor.

KiVVON’un araştırması, Türkiye’de dijital içerik tüketim alışkanlıklarının değişim sürecinde olduğunu ve kullanıcıların tek seferlik ödeme modeline sıcak baktığını gösteriyor. Bu durum, dijital yayıncılık sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesine neden olabilir.