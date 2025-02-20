Dikkat! Bu belirtiler tükenmişlik sendromunun habercisi olabilir

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:06

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:16

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, stres ve yüksek beklentiler, bireylerin fiziksel ve ruhsal olarak tükenmesine neden olabiliyor. Psikolog İrem Naz Kırım, tükenmişlik sendromunun belirtileri ve etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle iş hayatında sık karşılaşılan bu durumun, zamanla bireyin tüm yaşamını etkileyerek motivasyon kaybına ve sürekli yorgunluk hissine yol açabileceğini belirtildi.

Kırım, “Bireyler sürekli kendilerini bitkin ve isteksiz hissediyorsa, sabahları uyanmakta güçlük çekiyorsa ve günlük işlevsellikleri azaldıysa, bu durum tükenmişlik sendromuna işaret edebilir” dedi.

Tükenmişlik sendromunun tedavi edilmemesi halinde bireyin iş hayatından ve sosyal çevresinden aldığı zevkin azaldığını vurgulayan Kırım, “Sürekli yüksek düzeyde strese maruz kalan herkes tükenmişlik sendromu geliştirebilir. Eğer bu durum uzun süre devam ederse ve başka olumsuzluklarla birleşirse, kişi depresyona sürüklenebilir” diye konuştu.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUYLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Psikolog İrem Naz Kırım, tükenmişlik sendromunu önlemek ve yönetmek için şu önerilerde bulundu:

Dinlenmeye zaman ayırın: Stres seviyesini azaltmak için kendinize vakit ayırın.

Düzenli uyku alışkanlığı edinin: Kaliteli uyku, tükenmişlik riskini azaltabilir.

Sağlıklı yaşam tarzı benimseyin: Dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Profesyonel destek alın: Belirtiler uzun süre devam ediyorsa, bir uzmandan yardım almak önemlidir.