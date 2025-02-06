Anksiyeteyi önlüyor, ruh halini iyileştiriyor: Depresyonla savaşan 6 mucize besin

1. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ: BEYNİN DOSTLARI

Omega-3 yağ asitleri, beynin sağlıklı çalışması için kritik öneme sahip olan yağlardır. Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin depresyon semptomlarını azaltabileceğini ve ruh halini iyileştirebileceğini göstermektedir. Balık, özellikle somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu da bitkisel kaynaklardan omega-3 elde etmek için ideal besinlerdir.

Faydalı etkileri:

Depresyon belirtilerini hafifletebilir.

Beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Serotonin düzeylerini dengeler.