Dikkat dağınıklığından böyle kurtulabilirsiniz: İşte o 9 yöntem...

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:33

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:33

Dikkat dağınıklığı veya odaklanma sorunu, her yaşta bireyde gözlenebilir. Bu durum, kişinin herhangi bir işi maksimum verimle yapmasını zorlaştırır. Belirtiler genellikle çevresel uyaranların artmasıyla veya kişinin hayatında yaşadığı değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Gelişme yaşındaki çocuklarda okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde öğrenme zorlukları, yetişkin döneminde ise iş veriminde azalma gibi belirtiler sıkça görülür. Peki, bu sorundan kurtulmanızı sağlayacak olan şeyler nelerdir? İşte dikkat dağınıklığı için uygulanabilecek 9 yöntem...

DİKKAT DAĞINIKLIĞI NEDİR?

Dikkat dağınıklığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülür. Bir konuda konsantre olamama, bir işte uzun süre çalışılamaması durumu dikkat dağınıklığıdır. Dikkat dağınıklığı olan kişiler karşısında konuşan kişilere kendilerini verip dinleyemezler.

Dikkat dağınıklığını zaman zaman herkesin yaşaması mümkündür. Dikkati dağılan kişilerin işi toparlaması oldukça zordur. Kişiler zihinlerini toplayıp konuları aktarmada zorluk yaşarlar. Dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği birbirinden farklıdır. Dikkat dağınıklığı her zaman yaşanabilir ve herkesin başına gelebilir.





DİKKAT DAĞINIKLIĞINI ORTADAN KALDIRACAK 9 YÖNTEM

1. Paketli gıdalardan uzak durun:

Çalışma masasında hazır kek ve bisküvi gibi paketli gıdalar bulundurmak pek çok kişinin tercihi olabilir. Ancak bu alışkanlık, odaklanma güçlüğü çekilen bir ortama dönüşebilir. Çalışma ortamınızı daha keyifli hale getirmek isterseniz, paketli gıdalardan uzak durmak önemlidir.

2. Düzenli uyuyun:

Düzenli ve yeterli uyku alışkanlığı, zihni berrak ve odaklanmış tutmanın önemli bir yoludur. Uzmanlar, her gece en az 8 saat uyumanın ve mümkünse her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmanın, odaklanma sorunlarıyla başa çıkmak için önemli olduğunu vurgular.

3. Yatmadan önce kitap okuyun:

Eğer uyumakta zorlanıyorsanız, yatmadan önce sakinleşmek ve rahatlamak için bazı yöntemler deneyebilirsiniz. Örneğin, ılık bir duş almak veya bir bardak ılık ballı süt içmek uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Ayrıca, yatmadan önce kitap okumak da zihni rahatlatarak uykuya dalmayı destekleyebilir.

4. Sağlıklı beslenin:

Sağlıklı beslenme, sadece vücut sağlığı için değil, aynı zamanda beyin sağlığı için de kritik bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar, antioksidan açısından zengin besinlerin odaklanma gücünü artırabileceğini göstermektedir. Özellikle kırmızı renkli besinlerde bulunan likopen ve A vitamini içeren besinlerde yer alan beta karoten maddelerinin, hafızayı güçlendirdiği gözlenmiştir. Bu besinler aynı zamanda dikkati artırmada da etkili olabilirler. C ve E vitaminleri bakımından zengin besinler ise vücuttaki serbest radikallerle savaşarak beyin ve vücudun yaşlanmasını engelleyebilirler. Balık, deniz ürünleri ve kuru yemişlerde bulunan omega-3 yağ asitleri ise beyin fonksiyonlarını güçlendirmede önemli bir rol oynarlar.

Odaklanma gücünü arttırmak için antioksidan içeriği yüksek, beta karoten, fisetin ve likopen içeren, omega 3, demir, çinko, magnezyum, sodyum, A, B6, C ve E vitamini bakımından zengin besinlere beslenme planınızda daha fazla yer vermeniz en iyi tercih olabilir.

5. Kafeinden yararlanın:

Kafein dopamin hormonu salınımını artırarak odaklanmayı sağlıyor. Odaklanma sorunu yaşıyorsanız işinizin ya da dersinizin başına geçmeden önce bir fincan kahve, siyah çay veya yeşil çay içmeniz doğru bir tercih olacaktır.

6. Dinlenmeyi ihmal etmeyin:

Ofiste veya evde çalışmak fark etmeksizin, kısa molalar vermeyi ihmal etmeyin. Zihniniz bu molalarda dinlenir ve yeniden işinizin başına oturduğunuzda çok daha iyi odaklanırsınız.

7. Egzersiz yapın:

Düzenli olarak egzersiz yapmak veya bir spor dalıyla ilgilenmek odaklanma gücünüzü artırır. Çok yoğun çalışıyor ve spora fazla zaman ayıramıyor olsanız da günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak, yüzmek, ip atlamak gibi çok fazla vakit istemeyen aktivitelerle vücudunuzu harekete geçirebilirsiniz.

8. Tek noktaya odaklanın:

Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Odaklanma sorunu yaşıyorsanız, işlerinizi listelemeyi ve tek bir işe odaklanmayı denemeli ve bir işi yaparken onu yarıda kesmemelisiniz.

9. Beyin fırtınası yapın:

Bulmaca, sudoku, satranç ve tangram gibi oyunlar zihni canlı tutarak odaklanma gücünüzü artırmaya yardımcı olur. İlgi alanınıza göre bu egzersizlerde herhangi birini seçerek düzenli olarak beyin egzersizi yapabilirsiniz.