Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, suça karışma oranını artırıyor

10 Mayıs 2022 Salı, 00:00

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaşa uygun olmayan, dikkat süresi kısalığı, aşırı hareketlilik ve fevrilikle giden bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tanımlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Doç. Dr. İsmail Akaltun, bu hastalığın belirtilerinin genellikle çok küçük yaşlarda başladığını ve önemli bir kısmının hayat boyu devam ettiğini belirtti.

Akaltun, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bu çocuklarda aşırı hareketlilik, eşyalara zarar verme, kurallara uymada güçlük yaşama, çabuk sinirlenme, kavga etme, çok konuşma, tehlikeli oyunlar oynama, sık sık kaza geçirip yaralanmalara sebep olma gibi davranışlar gözlenmektedir. Yaş ilerledikçe alkol, sigara, madde kullanımı, suça karışma gibi riskli davranışların bu çocuklarda daha fazla olduğunu görmekteyiz. Yine bu çocuklarda unutkanlık, dağınıklık, ders dinleme ve ödevlerini yapmada güçlükler, beklenen performansın altında ders başarısızlıkları, çabuk sıkılma gibi dikkatle ilişkili problemlerin olduğunu görmekteyiz.