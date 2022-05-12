Dikkat! Hidrosefali her yaşta görülüyor
Op. Dr. Doğan Değirmenci, hidrosefalinin en sık nedenlerinin beyin kanamaları, beyin tümörleri, kafa travmaları, erken doğuma bağlı kanamalar ve menenjit olduğunu söyledi.
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Doğan Değirmenci, hidrosefali nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamada bulundu.
Hidrosefali, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesinden oluştuğunu belirten Op. Dr. Değirmenci, “Her yaşta görülebilen, fakat sıklıkla çocuklarda ve yaşlılarda görülen hidrosefalinin en sık nedenleri; beyin kanamaları, beyin tümörleri, kafa travmaları, erken doğuma bağlı kanamalar ve menenjit olarak sıralanabilir. Baş çevresinin yaşıtlarına oranla daha fazla büyümesi, bıngıldakta şişlik genişleme, gerginlik, kafa derisinin incelmesi, kafadaki damarların belirginleşmesi, bulantı kusma, huzursuzluk ve çok tiz ağlama, gözlerin dışarı yuvalarında dışarı çıkması ve bakışların aşağıya kayması, nöbetler bebeğin tepkisiz olması, çift görme, huzursuzluk, yürüme veya konuşmada gerileme, iletişim bozukluğu, duyu-motor fonksiyonlarda kayıp hidrosefalinin en sık belirtileridir. Bu durumlar varsa, mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.
TANI VE TEDAVİ YÖNTEMİ NELERDİR?
Hidrosefalinin tanı ve tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Op. Dr. Doğan Değirmenci, şunları kaydetti:
“Gebelik döneminde yapılan ultrason görüntülemelerinde tespit edilebilmektedir. Doğumdan sonra yapılacak tomografi ve/ veya MR tetkikleri ile hem nedenler tespit edilir, hem de tedavi planlanır. Hidrosefali tedavisi nedene yönelik çeşitlilik içermektedir. Kanamanın boşaltılması, tümör çıkarılması, tıkanıklığın açılması veya şant yöntemi ile beyin içindeki suyun karın boşluğuna boşaltılmasıdır.”
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