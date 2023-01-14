Diktikleriyle 'ayakkabı kültür mirası'nı yaşatıyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:00

Ankara'da eğitim görüp, mezun olan öğrenciler, model sorumlusu, modelist, tasarımcı, üretim çalışanı, üretim sorumlusu ve kalite kontrol uzmanı olarak ayakkabı sektöründe çalışıyor.

Programın kurucusu öğretim üyesi Hatice Somçağ, ayakkabı kültür mirasının kaybolmaması ve öğrencileri aracılığıyla geleceğe aktarılması amacıyla, evinin bir odasını atölyeye çevirip, eski dönemlerde kullanılan ayakkabılar dikti.

M.S. 300’LÜ YILLARDAN BAŞLIYOR...

Somçağ, M.S. 300’lü yıllardan başlayıp 20’nci yüzyıl başlarına kadar kullanılan ayakkabılardan örnekler yaptı.

Somçağ'ın, doğal deri, yün ve keçe kullanarak eski dönemlerdeki geleneksel aletlerle diktiği takunya, çarık, yemeni gibi el emeği ayakkabılar ilgi gördü. Somçağ, öz Türk kültürünü yansıtan el yapımı ayakkabıları 'Anadolu’nun Ayak Sesleri' adlı dijital sergisinde görücüye çıkardı.

'KİMYASAL ÜRÜN VE BOYA KULLANMADIM'

Akademisyen Hatice Somçağ, tamamen eski dönemlerdeki masat, eye, danalya, bıçak gibi aletlerle ve doğal gereçlerle çalıştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ayakkabıların tabanlarında manda derisi kullandım. Sayalarında koyun, keçi ve dana derileri kullandım. Türk kültürü 'motif' konusunda büyük bir deryadır. Örneğin, çintemani motifimiz var. Bu, padişahların kaftanlarında, giysilerinde kullanılan bir motiftir. Güç, kuvvet, kudreti sergiler. O nedenle çintemani motiflerinin yer aldığı ayakkabıları padişahlarımız kullanmıştır. Oğuz boylarının damgalarını kullandım. Kimyasal ürün, boya, madde kullanmadım.

Kimyasal madde kullanmadan tamamen doğal malzeme, bal mumu ile kuvvetlendirerek, doğal pamuk ipi diktim. Böylece hem su geçirmezliği sağlanıyor, hem de ipin çürümesini engelleyerek, dayanıklılığını artırmış oluyoruz. Ayakkabıların bir kısmını deri saya, bir kısmını keçe çalıştım. Keçelerin bazılarını tepme keçe olarak aldım, kesip dikerek çalıştım. Bazılarını ise yün liflerini kendim sıcak su ve sabun ile sıkıştırarak ayakkabı formunu verdim."

'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ GENÇLERE ÖĞRETMEK İSTEDİM'

Yaklaşık 20 yıldır ayakkabı tasarımı ve üretimi öğretmenliği yaptığını ifade eden Somçağ, sözlerini şöyle tamamladı: