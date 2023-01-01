Adana'da önce ayakkabıları sonra bebek arabasını çaldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde müstakil evin bahçesine giren kişi, 5 çift ayakkabı ile sokakta duran bebek arabasını çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
01 Ocak 2023 Pazar, 10:41
Adana'da önce ayakkabıları sonra bebek arabasını çaldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, müstakil bir evin bahçesine girip kapının önündeki 5 çift ayakkabıyı çuvala koyup çıktı.

Sırtında çuval ile ilerleyen şüpheli, sokakta duran bebek arabasını da çalıp kaçtı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, ihbar sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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