Adana'da önce ayakkabıları sonra bebek arabasını çaldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde müstakil evin bahçesine giren kişi, 5 çift ayakkabı ile sokakta duran bebek arabasını çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, müstakil bir evin bahçesine girip kapının önündeki 5 çift ayakkabıyı çuvala koyup çıktı.
Sırtında çuval ile ilerleyen şüpheli, sokakta duran bebek arabasını da çalıp kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, ihbar sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CNN Türk canlı yayınında 'Pele' gerginliği
- Peker'in Twitter hesabında hareketlilik
- Emniyet'ten Sinan Ateş açıklaması!
- 2023'te uygulanacak para cezaları belirlendi
- 'Loading halkım loading...'
- Manisa'da kadın cinayeti! İki eşini daha öldürmüş
- Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu
- MHK harekete geçti! Maçın hakemleri için soruşturma...
- 2022'nin en başarılı ismi belli oldu
- 'Muhalif'lerden Türkiye karşıtı protesto