Uzmanından ‘yüksek topuklu ayakkabı’ uyarısı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, ayakkabılarda 4 buçuk santimetreden fazla olan topuğun anatomik sistemi olumsuz etkilediğini söyledi.

Ayakkabı seçiminde abartılan topukların ileride sıkıntıya neden olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Güngör, “Topuk yüksekliği 4 buçuk santimetreden daha fazla olduğunda normal anatomik yürüyüşü sağlayan sistemler olumsuz yönde etkilenir. Ağırlık ve basınç öne doğru daha fazla kayar. Özellikle sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda ‘hallux valgus’ diye adlandırdığımız başparmakta şekil bozukluğu ve iç yanında ağrılı kemik çıkıntısı oluşumu, çekiç parmak deformitesi, parmak üstünde yine dar ayakkabı giymeye bağlı olarak nasır meydana gelir. Bu sorunların tedavisinde gece atelleri, silikon makaralar, ayakkabıyı değişikliği veya ameliyat gerekebilir. Bu nedenle kadınlarımızın ayakkabı topuğunu abartmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Yüksek topuklu ayakkabıların yürüyüşü zorlaştırması nedeniyle birçok kadının başına istenmedik kazaların da geldiğini belirten Güngör, “Zemini iyi kavrayamadığı için yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınlarda daha çok ayak bileği burkulması ve düşmeler yaşanıyor. Bunun yanında uzun süreli kullanıma bağlı aşırı yüklenme ve ayak tabanındaki yağ dokusunun incelmesine bağlı olarak ayak tarak kemiklerinde ve ayak tabanında ağrı oluşur. Bu nedenle topuklu ayakkabı giyiminde hekim olarak ölçünün kaçırılmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.