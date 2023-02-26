Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli? Dilan Çiçek Deniz hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz gündem oldu. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli? Dilan Çiçek Deniz hangi dizilerde oynadı?
Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Dilan Çiçek Deniz gündem oldu. Genç oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''Dilan Çiçek Deniz hangi dizilerde oynadı?'' sorusu sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.
Deniz, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.
İlk rolü 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki "Ebru" karakteri oldu. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı. Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13. bölümü ile final yaptı.
2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisine Elif karakteriyle dahil oldu.
Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görüldü. 2018 yılında Avon reklamında yer aldı.
2020 yılında dijital içerik platformu olan BluTV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakteriyle başrol oynadı.
5 Kasım 2020'de Show TV'de yayına başlayan ve 1 sezon devam edip 27 Mayıs 2021'de 28. bölümüyle final yapan Alev Alev dizisinde üç başrolden biri olan "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat verdi.
2021'de La Casa de Papel işbirliğiyle gerçekleşen Magnum reklamında yer aldı.
FİLMOGRAFİSİ
Yer aldığı televizyon dizileri
2015 - Tatlı Küçük Yalancılar
2015-2016 - Güneşin Kızları
2016-2017 - Bodrum Masalı
2017-2019, 2021 - Çukur
2020-2021 - Alev Alev Rüya Yıldırımlar
2022 - Kusursuz Kiracı
Yer aldığı filmler
2013 - Balayı
Yer aldığı internet dizi ve filmleri
2020 - Yarım Kalan Aşklar
2020 - Yarına Tek Bilet -
2022 - Kal
Yer aldığı tiyatro oyunları
2022 - Amadeus
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı
- Fenerbahçe tribünlerinde 'hükümet istifa' sloganları
- Hatay'da deprem
- Personele dava baskısı
- Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik paniği
- Altılı Masa aday için bu üç ismi konuşmuş!
- Erdoğan önümüzdeki hafta ilan edebilir
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- '3 kentte deprem riski yüksek'