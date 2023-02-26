Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli? Dilan Çiçek Deniz hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 16:34

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 16:34

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Dilan Çiçek Deniz gündem oldu. Genç oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''Dilan Çiçek Deniz hangi dizilerde oynadı?'' sorusu sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

Deniz, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk rolü 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki "Ebru" karakteri oldu. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı. Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13. bölümü ile final yaptı.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisine Elif karakteriyle dahil oldu.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görüldü. 2018 yılında Avon reklamında yer aldı.

2020 yılında dijital içerik platformu olan BluTV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakteriyle başrol oynadı.

5 Kasım 2020'de Show TV'de yayına başlayan ve 1 sezon devam edip 27 Mayıs 2021'de 28. bölümüyle final yapan Alev Alev dizisinde üç başrolden biri olan "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat verdi.

2021'de La Casa de Papel işbirliğiyle gerçekleşen Magnum reklamında yer aldı.

FİLMOGRAFİSİ

Yer aldığı televizyon dizileri

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar

2015-2016 - Güneşin Kızları

2016-2017 - Bodrum Masalı

2017-2019, 2021 - Çukur

2020-2021 - Alev Alev Rüya Yıldırımlar

2022 - Kusursuz Kiracı

Yer aldığı filmler

2013 - Balayı

Yer aldığı internet dizi ve filmleri

2020 - Yarım Kalan Aşklar

2020 - Yarına Tek Bilet -

2022 - Kal

Yer aldığı tiyatro oyunları

2022 - Amadeus











