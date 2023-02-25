Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceren Yalazoğlu Karakoç hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:57

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema'ya hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekti. İşte Ceren Yalazoğlu Karakoç hakkında merak edilenler...

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Televizyonda Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizileriyle seyirciyle buluşan oyuncu tiyatroda Terapi Ötesi oyunu ile sahneye çıktı.

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ EVLİ Mİ?

Başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile 2013 yılında dünyaevine girdi.

CEREN YALAZOĞLU KARAKOÇ OYNADIĞI DİZİLER

Kızılcık Şerbeti - Show TV - (2022)

İçimizden Biri - Show TV - (2021)

Akıncı - Atv - (2021)

Maria ile Mustafa - Atv - (2020)

Beni Affet - Star TV - (2011-2018)