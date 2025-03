Dilan Polat hakkında gözaltı talimatı: 'Yaşamak istemiyorum'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 00:29

Güncelleme: 02.03.2025 - 00:33

Engin Polat, eşi Dilan Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ile Hazal Erdoğan hakkında, sosyal medyada paylaştıkları videoda uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla yapılan ihbarlar üzerine haklarında, soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.

Talimatın ardından Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yaptı.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Gözaltı talimatına tepki gösteren Dilan Polat, "Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm kalmadı, artık bittim. Bakın bir video çekiyorum. Her yerde paylaşılıyor, bilmem ne içmişler diye. Ve şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış gözaltı diye. Alın götürün beni, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Artık gücüm kalmadı. Her şeyden bıktım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Daha ne diyeceksiniz, kara para dendi, örgüt dendi artık bir bu kalmıştı. Hayatım boyunca masama koysunlar (uyuşturucu) onun ne olduğunu bilmem, görmedim. Bir insan uykudan uyanmış birilerini çekti diye gözaltına alınabilir mi?" dedi.

Polat'ın açıklama yaparken göz yaşları dökmesi ise dikkat çekti.