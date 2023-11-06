Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: Avukat milyonlarca liralık 'sahte faturayı' itiraf etti
Cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatları Ahmet Gün'ün sorgusunda 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf ettiği ortaya çıktı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avukat Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı.
AVUKAT İTİRAF ETTİ
DHA'da yer alan habere göre, savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini ifade etti.
Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, “MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" denildi.
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