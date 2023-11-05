Dilan Polat 'ağlayarak' cezaevine girdi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü.

DHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:57
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİRDİ

Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü.

Dilan Polat'ın ardından Sıla Doğu da polis ekipleri eşliğinde cezaevine getirildi.

Engin Polat ve tutuklanan diğer isimler ise tek sıra halinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.


Dilan Polat

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