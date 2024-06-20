Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:10

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:10

Ebru Gündeş ile 11 yıl evli kalıp 2021 yılında boşandıktan sonra kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlarıyla tutuklanan Reza Zarrab daha sonrasında serbest kalmıştı. Reza Zarrab'ın, Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edildi. Peki, Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilara Altıntop ne iş yapıyor?

DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

Dilara Altıntop, Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlayarak hukuki kavramlarda uzmanlaşmıştır.

Daha önce Fenerbahçe SK ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, iş ve spor kariyerinde pek çok başarıya sahiptir.

Şu anda Miami, Florida'da yaşayan Altıntop, yönetici asistanı olarak hukuki belgeler hazırlama, toplantıları planlama ve müşteri dosyalarını düzenleme gibi görevleri yerine getirmektedir.

Türkiye Milli Yüzme Takımının eski üyesidir.