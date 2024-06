Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:54

Güncelleme: 20.06.2024 - 10:54

“La Dolce Vita (Tatlı Hayat)”, “A Man and a Woman (Bir Erkek ve Bir Kadın)” ve “Lola” gibi klasiklerin yıldızı Anouk Aimée hayatını kaybetti. Peki, Anouk Aimee kimdir, kaç yaşında, nereli? Anouk Aimee neden öldü? Anouk Aimee filmleri...



ANOUK AİMEE KİMDİR?

Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu olarak 27 Nisan 1932'de Paris'te doğdu. Ailesinde oyuncular olduğu için kendisi de bu mesleği seçti.

Oyunculuğa henüz 14 yaşında 1946'da başladı, ilerleyen yıllarda Fransız sinemasının ikon kadın oyuncularından birisi oldu.

Dört defa evlenip boşanan Aimée, 18 Haziran 2024 tarihinde Paris'te hayatını kaybetti.

ANOUK AİMEE NEDEN ÖLDÜ?

Fransız oyuncu Anouk Aimee yaşamını yitirdi. Aimee'nin ölümünü, yazar ve yönetmen Nikos Papatakis ile olan evliliğinden doğan kızı Manuela Papatakis duyurdu.

Manuela Papatakis, "Kızım Galaad ve torunum Mila ile birlikte annem Anouk Aimee'nin aramızdan ayrılışını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Paris'teki evinde vefat ettiğinde onun yanındaydım" dedi.

ANOUK AİMEE FİLMLERİ

1946: La Maison sous la mer

1947: La Fleur de l'âge

1949: Les Amants de Vérone

1949: Golden Salamander

1952: Le Rideau cramoisi

1953: La Bergère et le Ramoneur

1955: Les Mauvaises Rencontres

1955: Ich suche Dich

1957: Tous peuvent me tuer

1957: Pot-Bouille

1957: Les Amants de Montparnasse

1959: The Journey

1959: La Tête contre les murs

1959: Les Dragueurs

1960: La Dolce Vita

1961: Lola

1961: Il giudizio universale

1961: L'Imprevisto

1961: Sodom and Gomorrah

1961: Le Farceur

1963: Les Grands Chemins

1963: Liolà

1963: Il successo

1963: Otto e mezzo

1966: Un homme et une femme

1967: Vivre pour vivre

1968: Un soir, un train

1968: Model Shop

1969: The Appointment

1969: Justine

1976: Si c'était à refaire

1978: Mon premier amour

1980: Salto nel vuoto

1981: La tragedia di un uomo ridicolo

1982: Qu'est-ce qui fait courir David ?

1983: Il generale dell'armata morta

1984: Success is the Best Revenge

1984: Viva la vie

1986: Un homme et une femme : vingt ans déjà

1988: La Table tournante

1990: Il y a des jours... et des lunes

1993: Rupture(s)

1993: Les Marmottes

1995: Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma

1995: Prêt-à-porter

1995: Dis-moi oui

1996: Hommes, femmes, mode d'emploi

1999: 1999 Madeleine

1999: Une pour toutes

2001: Festival in Cannes

2003: La Petite Prairie aux bouleaux

2004: Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants

2009: Celle que j'aime

2010: Ces amours-là

2011: Tous les soleils

2012: Mince alors !