Anouk Aimee kimdir, kaç yaşında, nereli? Anouk Aimee neden öldü? Anouk Aimee filmleri...
'La Dolce Vita' ve 'A Man and a Woman' gibi filmlerle tanınan Fransız oyuncu Anouk Aimee, 92 yaşında hayata veda etti. Peki, Anouk Aimee kimdir, kaç yaşında, nereli? Anouk Aimee neden öldü? Anouk Aimee filmleri...
“La Dolce Vita (Tatlı Hayat)”, “A Man and a Woman (Bir Erkek ve Bir Kadın)” ve “Lola” gibi klasiklerin yıldızı Anouk Aimée hayatını kaybetti. Peki, Anouk Aimee kimdir, kaç yaşında, nereli? Anouk Aimee neden öldü? Anouk Aimee filmleri...
ANOUK AİMEE KİMDİR?
Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu olarak 27 Nisan 1932'de Paris'te doğdu. Ailesinde oyuncular olduğu için kendisi de bu mesleği seçti.
Oyunculuğa henüz 14 yaşında 1946'da başladı, ilerleyen yıllarda Fransız sinemasının ikon kadın oyuncularından birisi oldu.
Dört defa evlenip boşanan Aimée, 18 Haziran 2024 tarihinde Paris'te hayatını kaybetti.
ANOUK AİMEE NEDEN ÖLDÜ?
Fransız oyuncu Anouk Aimee yaşamını yitirdi. Aimee'nin ölümünü, yazar ve yönetmen Nikos Papatakis ile olan evliliğinden doğan kızı Manuela Papatakis duyurdu.
Manuela Papatakis, "Kızım Galaad ve torunum Mila ile birlikte annem Anouk Aimee'nin aramızdan ayrılışını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Paris'teki evinde vefat ettiğinde onun yanındaydım" dedi.
ANOUK AİMEE FİLMLERİ
1946: La Maison sous la mer
1947: La Fleur de l'âge
1949: Les Amants de Vérone
1949: Golden Salamander
1952: Le Rideau cramoisi
1953: La Bergère et le Ramoneur
1955: Les Mauvaises Rencontres
1955: Ich suche Dich
1957: Tous peuvent me tuer
1957: Pot-Bouille
1957: Les Amants de Montparnasse
1959: The Journey
1959: La Tête contre les murs
1959: Les Dragueurs
1960: La Dolce Vita
1961: Lola
1961: Il giudizio universale
1961: L'Imprevisto
1961: Sodom and Gomorrah
1961: Le Farceur
1963: Les Grands Chemins
1963: Liolà
1963: Il successo
1963: Otto e mezzo
1966: Un homme et une femme
1967: Vivre pour vivre
1968: Un soir, un train
1968: Model Shop
1969: The Appointment
1969: Justine
1976: Si c'était à refaire
1978: Mon premier amour
1980: Salto nel vuoto
1981: La tragedia di un uomo ridicolo
1982: Qu'est-ce qui fait courir David ?
1983: Il generale dell'armata morta
1984: Success is the Best Revenge
1984: Viva la vie
1986: Un homme et une femme : vingt ans déjà
1988: La Table tournante
1990: Il y a des jours... et des lunes
1993: Rupture(s)
1993: Les Marmottes
1995: Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma
1995: Prêt-à-porter
1995: Dis-moi oui
1996: Hommes, femmes, mode d'emploi
1999: 1999 Madeleine
1999: Une pour toutes
2001: Festival in Cannes
2003: La Petite Prairie aux bouleaux
2004: Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
2009: Celle que j'aime
2010: Ces amours-là
2011: Tous les soleils
2012: Mince alors !
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