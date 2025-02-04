Dilay Ekmekçioğlu kimdir? İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu kaç yaşında?
19 Haziran 2023'te evlenen İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'ndan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu kızları Lila'ya kavuştuklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Dilay Ekmekçioğlu kimdir? İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu kaç yaşında?
2023 yılında dünyaevine giren oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu kızları Lila'yı kucaklarına aldı. Peki, Dilay Ekmekçioğlu kimdir? İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu kaç yaşında?
DİLAY EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?
Dilay 1991 İzmir doğumlu. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Ana Bilim Dalından mezun oldu. Kamera önü, kamera arkası, sahne önü ve sahne arkası çalıştı.
Altıdan Sonra Tiyatro' ya (Kumbaracı50'ye) 2014 yılında gönüllü olarak katıldı. Altıdan Sonra Tiyatro bünyesinde asistanlık, sahne amirliği, yönetmen yardımcılığı, cafe işletmeciliği ve oyunculuk yapmaktadır.
İLKER AKSUM BABA OLDU
Son dönemde Siyah Kalp dizisiyle adından söz ettiren İlker Aksum baba oldu.
2023 yılında dünyaevine giren ve bebek bekleyen oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu müjdeli haberi sosyal medyada verdi.
İlk kez babalık heyecanı yaşayan Aksum, bir kız çocuk sahibi oldu.
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