Gülçin Ergül kimdir? Gülçin Ergül nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:33

Güncelleme: 02.02.2025 - 18:35

Şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medyada hakkında asılsız yorumlar yapıldığını iddia ederek açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine şarkıcının yaşamı merak edildi. Peki, Gülçin Ergül kim, nereli, kaç yaşında?

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Gülçin Ergül 30 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe “Pera Güzel Sanatlar Akademisi”nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas’ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.

Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı.

2009 yılında Hepsi grubundan ayrıldı, ardından 2011 yılında solo kariyerine başladı.

GÜLÇİN ERGÜL EVLİ Mİ?

Gülçin Ergül, 2021'de Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetti.

HEPSİ GRUBUNUN ÜYELERİ KİMLER?

Arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları, Gülçin Ergül’ün de ana vokali olduğu “Hepsi” grubuyla beraber; Hepsi 1, Hepsi 2, Tempo, Winx Club Soundtrack, Şaka (10+1) olmak üzere 3 albüm ve 2 single dinleyiciyle buluştu.

HEPSİ GRUBU NE ZAMAN DAĞILDI?

Grup, 2005 tarihli ilk albümleri "Bir" ile tanındı. Albümde bulunan Olmaz Oğlan, Yalan, Her Şeye rağmen ve 'Üç kalp' parçalara video klip çekildi. En çok Yalan adlı şarkı başarı kazandı ve Türkiye'de 1 numara oldu.

Grup 2006 yılında "Hepsi 2" albümüyle çıkışını sürdürdü. Bu albümün ilk video klip şarkısı Kalpsizsin oldu. Ayrıca İki kelime, Saklambaç, Aşk sakızı ve Mum adlı parçalar sevilen parçalar oldu.

Hepsi ile birlikte 2006 yılında Sezen Aksu ile, 2007 yılında ise Kenan Doğulu ile turne gerçekleştirip, Türkiye’nin farklı şehirlerinde konserler verdi. Birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateşte 15 Dakika sinema filminde rol aldı.

Grubun üyeleri 2007-2008 yılları arasında Hepsi 1 adlı televizyon dizisinde rol aldı. Bu dizi, Show TV ve atv'de yayımlandı.

Son albümden Hep Bana parçasının klibi yayımlandıktan sonra Gülçin Ergül gruptan ayrıldı.