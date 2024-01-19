'Dilber'den yeni dans... Pavyon sahnesiyle çok konuşulan İnci Taneleri'nden yeni fragman geldi

Yayınlanma: 19.01.2024 - 22:05

Güncelleme: 19.01.2024 - 22:05

Tek bir fragmanla tüm sosyal medyaya damgasını vuran İnci Taneleri dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi ile hala konuşuluyor.

ANKARALI EZO İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Performansıyla gündem olan Ergüçlü'nün, Ankaralı Ezo’dan dans dersi aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia ilk ağızdan yalanlanmıştı.

Ezo, “Arkadaşlar İnci Taneleri'nde Sincanlı Erkal Soner'le birlikte abimdir kendisi benim. 4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin” demişti.

Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü'ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söylemişti.

YENİ FRAGMAN GELDİ

Ergüçlü’nün dans performansı konuşulmaya devam ederken; son olarak İnci Taneleri’nden yeni fragman geldi.

Yeni fragmanda, ilk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinden yeni dans şovu geldi.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLMUŞTU

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.