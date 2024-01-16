Pavyon sahnesiyle çok konuşulan 'İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 21:25

Güncelleme: 16.01.2024 - 21:25

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerce konuşulduğu İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

AFİŞİ DE YAYIMLANDI

BKM imzalı dizinin afişi de yayınlandı. Afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.