Pavyon sahnesiyle çok konuşulan 'İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı 'İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu.
Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerce konuşulduğu
İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu.
Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine
hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı
sallamıştı.
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde
oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç,
Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı
‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde
yayınlanmıştı.
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri
dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.
AFİŞİ DE YAYIMLANDI
BKM imzalı dizinin afişi de yayınlandı. Afiş çekiminde
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.
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