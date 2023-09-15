Dilinizi çıkarın ve rengine bakın! Diliniz bu renkse kalbiniz yeterli çalışmıyor olabilir...

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:22

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:22

Dilin rengi ve görünümü, bazen sağlık hakkında ipuçları sağlayabilir, ancak tek başına bir hastalık belirtisi olarak yorumlanmamalıdır. Dil rengi ve görünümündeki değişiklikler, genellikle başka belirtilerle birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin, dil rengindeki değişikliklerin ağızda yanma, ağız kuruluğu, yutma zorluğu veya nefes alma güçlüğü gibi semptomlarla birleştiği durumlar, ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.



DİLDEKİ RENK DEĞİŞİMLERİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ?

Dildeki villüslerin aşırı büyümesi tüylü dil denilen görünümü ortaya çıkartır, ateş, antibiyotik tedavisi, peroxit içeren gargaralar en sık sebeplerdir, AIDS hastalığında tüylü görünümlü lökoplaki tipiktir. B12 ve demir eksikliğinde dilde solukluk ve düzleşme meydana gelir, dil üzerindeki papilla denilen çıkıntılar silinmiştir. Kızıl hastalığında ilk belirti dilin aşırı kırmızı rengi olabilmekteyken, Kawazaki hastalığında (çocukluk yaşlarından itibaren gözlenen bir damar hastalığı, vaskülit çeşididir) yine ağaç çileği görünüm ve renginde dil karakteristiktir. Düz ve kırmızı dil Pellegra hastalığında (diyetteki Vitamin B3=niasin eksikliğinde) gözlenirken; glossit olarak adlandırılan dil enfeksiyonunda ağrılı, hassas, kızarık ve şişmiş bir dille karşılaşırız. Dilde beyaz lekeler ateş, dehidratasyon, sifiliz 2.dönem, veya ağızdan nefes almanın bulgusu olabilir.

Eğer dilinizde anormal bir değişiklik fark ederseniz veya sağlık sorunlarına işaret edebileceğini düşünüyorsanız, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.

Dilin rengi ve görünümü, bazen sağlık hakkında ipuçları sağlayabilir, ancak tek başına bir hastalık belirtisi olarak yorumlanmamalıdır. Dilin rengi ve görünümü çeşitli faktörlerden etkilenebilir ve sadece bir doktor veya sağlık profesyoneli, spesifik bir sağlık sorunu hakkında kesin bir teşhis yapabilir.

Pembe

Sağlıklı bir dilin genellikle pembe veya hafif kırmızı bir renkte olduğu söylenebilir. Normal bir dilin hafif pütürlü veya hafif tüylü bir görünümü olabilir.

Soluk Renkler

Dilin soluk renkte olması, kansızlık (anemi) veya bazı diğer sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir.

Kırmızı veya Parlak Kırmızı

Dilin aşırı kırmızı veya parlak kırmızı olması, dilin iltihaplı veya tahriş olabileceğini gösterebilir. Ayrıca yüksek tansiyon, vitamin eksiklikleri veya bazı enfeksiyonlarla da ilişkilendirilebilir.

Sarı

Sarı bir dil, sindirim problemleri, sarılık veya bazı karaciğer sorunlarının bir işareti olabilir.

Beyaz Kaplama

Dilin üzerinde beyaz veya sarımsı bir kaplama görünümü, ağız hijyeninin ihmal edildiği durumları, aftlar veya bazı enfeksiyonları gösterebilir.

Mavi-Mor

Dilin siyahtan maviye dönüşmesi, ciddi bir dolaşım veya oksijen yetersizliği sorununun bir belirtisi olabilir. Özellikle atardamar ve toplardamar kanının karışmasına neden olan hastalıklarda dil, dudak, parmak uçları, ayaklar gibi bedenin uç kısımları mavi-mor renk olur.