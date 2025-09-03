Dinlenmiş uyanmanın anahtarı: '21.30 Kuralı' daha kaliteli bir uyku sunuyor

Land of Beds'in bağımsız araştırmasına göre, Birleşik Krallık'ta "uyku krizi" yaşanıyor. Bulgular, yetişkinlerin %77'sinin tavsiye edilen yedi saatlik uykuya ulaşamadığını ve %49'unun nadiren ya da hiçbir zaman dinlenmiş hissetmediğini ortaya koyuyor. Haziran 2025'te 1000'den fazla kişiyle yapılan bu anket, modern yaşamın ve teknoloji bağımlılığının insanları kronik olarak yorgun bıraktığını gösteriyor.

EKRAN BAĞIMLILIĞI UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırma, uyku kalitesini kötüleştiren alışkanlıkların başında uyumadan hemen önce telefonla vakit geçirmenin geldiğini gösteriyor. Katılımcıların %60'ı uyumadan hemen önce telefonlarını kullandığını belirtiyor. Dr. Ramlakhan, gece ekranlara bakmanın sinir sistemini aşırı uyardığını ve bunun uykuya dalmayı zorlaştırdığını vurguluyor. "İnsanlar yatmadan önce elektronik cihazlarına baktıklarında, endişeli hissetmeye, işleri veya dünyanın durumu hakkında kaygılanmaya başlıyorlar ya da sosyal medyada gördükleriyle kendi hayatlarını kıyaslıyorlar. Bu durum, iyi bir gece uykusu için hiç de elverişli değil," diyor.

Ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını engellerken, ekrandaki içerik de beynin dinlenmesi gerekirken aktif kalmasına neden oluyor. Bu da doğal uyku-uyanıklık döngüsünü bozarak uykuya dalmayı zorlaştırıyor ve uyku süresi ile kalitesini düşürüyor. Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinler için günde yedi ila dokuz saat kaliteli uyku öneriyor. Uzun süreli uyku yoksunluğu; obezite, kalp hastalığı, depresyon ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarının riskini artırabiliyor.

21.30 KURALI: BEDENİN DOĞAL RİTMİNE DÖNÜŞ

Daha iyi bir dinlenme arayanlar için Dr. Ramlakhan, akşamları gevşeme rutinini daha erken başlatmayı öneriyor. Uzman, "beynimizin ve vücudumuzun fizyolojik olarak çevreyle mükemmel bir şekilde uyumlu olduğu" zaman dilimi olarak 21.30'un önemine dikkat çekiyor.

Pek çok kişi için 21.30'da yatağa girmek, vücudun karanlıkla senkronize olan doğal sirkadiyen ritmiyle uyumlu sağlıklı bir seçim olarak kabul ediliyor. Bu rutine uymak; zihinsel netliği artırma, ruh halini iyileştirme, kaygıyı azaltma ve kronik hastalık riskini düşürme gibi faydalar sunuyor. İdeal yatma saati kişiden kişiye değişse de, dinlenmiş uyanmak için yedi ila dokuz saatlik uykuya ihtiyacınız olduğunu unutmayın.