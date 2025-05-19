Dinozorların kralı Asya'dan geldi! Bilim dünyası T-Rexlerin evrimini yeniden yazdı

Dinozorların en ikonik türü olarak kabul edilen Tyrannosaurus rex, aslında Asya’dan Kuzey Amerika’ya göç eden bir göçmenin torunu olabilir. University College London’dan bilim insanları, matematiksel modeller kullanarak T. rex’in atalarının 70 milyon yıl önce günümüz Sibirya ve Alaska arasında yer alan kara köprüsünü kullanarak kıta değiştirdiğini ortaya koydu

KARA KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN DEV ATALAR

Elde edilen bulgular, T. rex’in Asya’da yaşamış büyük etçil dinozor Tarbosaurus ile Kuzey Amerika’daki benzerlerinden çok daha yakından akraba olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın başyazarı, Cassius Morrison, 70 milyon yıl önce Sibirya ile Alaska arasında yer alan kara köprüsünün (bugünkü Bering Boğazı) sıcak, nemli ve ılıman yağmur ormanlarıyla kaplı olduğunu belirtiyor. Bu da T. rex atalarının göçü için uygun bir ortam sağlamış olabilir.

DEVLEŞME İKLİMİN ETKİSİ YÜZÜNDEN OLDU

Araştırmanın ekibi, T. rex’in hızlı bir büyüme evresi geçirdiği dönemin, küresel sıcaklıkların düştüğü bir zaman dilimine denk geldiğini de ortaya koydu. Bu bulgu, dev yırtıcıların serin iklim koşullarında daha kolay büyüyebildiği tezini destekliyor.

Araştırmaya göre, bu dönemde daha önce gıda zincirinin en üstünde yer alan karcharodontosaurid adı verilen diğer büyük yırtıcıların soyunun tükenmesi, T. rex için büyük bir fırsat sundu. Ekolojik boşluğu dolduran T. rex ve yakın akrabaları, zamanla 9 metrik tona kadar çıkabilen devasa boyutlara ulaştı.