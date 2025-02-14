Yayınlanma: 14.02.2025 - 19:34

Güncelleme: 14.02.2025 - 19:34

Discord, Türkiye’de Ekim ayından bu yana erişime kapalı durumda. Gençler başta olmak üzere birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılan platform, aynı zamanda profesyonel ekiplerin haberleşme aracı olarak da tercih ediliyordu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar zaman zaman Discord’a erişim sağlayabildiğini belirtirken, konuyla ilgili resmi bir açıklamanın gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Peki, Discord açılacak mı? Discord erişim yasağı kalktı mı? İşte, ayrıntılar...

DİSCORD AÇILDI MI?

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda, popüler iletişim ve sosyal medya platformu Discord’a erişim engeli getirilmişti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, platforma zaman zaman erişim sağlayabildiklerini öne sürerken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 14 Şubat itibarıyla Discord’a erişim engeli devam ediyor.