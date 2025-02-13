Yayınlanma: 13.02.2025 - 20:28

Güncelleme: 13.02.2025 - 20:28

Dünyanın en popüler iletişim platformlarından biri olan Discord, çocuklara yönelik yasa dışı içeriklerin tespit edilmesi nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayından bu yana erişime kapalı durumda. Peki, Discord açıldı mı? Discord erişime açıldı mı? Discord nasıl indirilir?

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim 2024'te, 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Bu trajik olayla gündeme gelen Discord isimli platformda birçok suç teşkil eden mesajlaşmanın ele geçirilmesi üzerine platforma erişim engeli getirildi.

DISCORD AÇILDI MI?

Geçtiğimiz Ekim ayı başlarında çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle erişim engeli getirilen Discord, bugünden itibaren kısmen de olsa erişime açıldı. BTK sitesinde henüz Discord platformuna olan erişim engeli kaldırıldı açıklaması yapılmamasına rağmen sosyal medyada birçok kullanıcı uygulamaya giriş yapabildiğini belirtti.