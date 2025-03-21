İmamoğlu'na destek sürüyor... DİSK Saraçhane'ye yürüyor: 'Zorbalar kalmaz gider'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 88 kişinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürüyor. DİSK’li işçiler, “Zorbalar Kalmaz Gider” diyerek Saraçhane’ye yürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonun ardından tepkiler sürüyor. 19 Mart sabahı düzenlenen şafak operasyonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 87 kişi, yüzlerce polis eşliğinde gözaltına alındı.
İmamoğlu’nun gözaltına alınması, geniş halk kesimleri tarafından tepkiyle karşılanırken, ülke genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak protestolar düzenledi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), gözaltı kararına karşı "Zorbalar Kalmaz Gider" şiarıyla Saraçhane’ye yürüyüş çağrısı yaptı. DİSK tarafından yapılan açıklamada, "Adalete, demokrasiye, ülkemize omuz omuza sahip çıktığımızda zorbalar kalmaz gider" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #DİSK
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