Adresi tespit edildi! Mersin'de 'müstehcenlik' operasyonu: 19 hard diskle yakalandı!
Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada özellikle küçük yaştakilere ait müstehcenlik içeren videoları indirip depolayan şüpheliyi 19 adet hard diskle yakalayarak tutuklanmasını sağladı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada bir şüpheli belirlenerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınarak evinde arama yapıldı.
Aramada müstehcen çocuk videosu indirildiği tespit edilen 19 adet hard disk ve 31 adet cd ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Mersin #müstehcen
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