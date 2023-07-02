Disney Plus, Türk yapımlarını platformdan kaldırdı
Geçen yıl Türkiye'ye giriş yapan Disney Plus, kısa süre içerisinde pek çok orijinal ve daha önce yayınlanmış yerli yapıma ev sahipliği yapmıştı. Ancak platforma giren kullanıcılar, 1 Temmuz akşamında bu yapımların önemli bir kısmının yayından kaldırıldığını gördü. Peki aniden alınan bu kararın ardında yatan gerekçe ne?
Dünya, Elon Musk'ın Twitter’a getirdiği kullanım sınırını konuşurken; son olarak Disney Plus, platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı.
İlk olarak 2019 sonunda yayın hayatına başlayan Disney Plus, tam bir yıl önce (14 Haziran) Türkiye’ye giriş yaptı. Dünya genelinde Netflix ile dişe diş rekabet etmeyi başardı.
ShiftDelete'in aktardığına göre; Türkiye’de de özellikle yeni Star Wars dizi ve filmleri başta olmak üzere orijinal Türk yapımları, Marvel serisi gibi onlarca farklı içeriği barındırdığı için kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Üstelik fiyatı da Netflix’in yarısı civarındaydı.
Kullanıcılar her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, Disney Plus ani bir karar aldı ve platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı.
Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor.
NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Disney Plus'ın yerli dizi ve filmleri neden kaldırdığı henüz kesin bir şekilde bilinmiyor.
İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı da iddia ediliyor.
NE OLMUŞTU?
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e açıkça hakaret ederek, Atatürk dizisinin çekilmesi sebebiyle platforma karşı bir linç kampanyası başlatmıştı.
Ardından Disney Plus'taki yerli yapımların ABD'den erişilmesi engellendi. Bu tehditkar açıklamalardan sadece 1 gün sonra Disney Plus cephesindeki tüm orijinal Türk dizi ve filmler yayından kaldırıldı.
OdaTV'nin haberine göre iddialar doğru ve Disney Plus, yerli yapımları gerçekten de söz konusu tehditten sonra yayından kaldırdı.
OdaTV'ye konuştuğu söylenen Disney Plus yetkilisi, "Global olarak bir strateji. Bu Türkiye'de de uygulanıyor. Lokal içerikler üzerinde bir strateji uygulanıyor. 30 Haziran itibariyle şu ana kadar yayınlanan yapımlar platformdan kaldırıldı. Hali hazırdaki içeriklerin akıbeti de önümüzdeki dönemde belli olacak" açıklamasında bulundu.
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