Disney Plus Türkiye'den şaşırtan karar

Geçen yıl 14 Haziran'da Türkiye pazarına giren Disney Plus, yeni proje alımlarını durdurdu. Karar, sosyal medyada da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:40
Disney Plus Türkiye'den şaşırtan karar
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Geçen günlerde'Arayış' ve 'Aktris' dizilerini izleyiciyle buluşturan Disney Plus, tüm dünyada alınan karar doğrultusunda yeni proje alımlarını 2024 sonuna kadar durdurdu.

DİĞER PROJELERE NE OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni gelişme çerçevesinde daha önce çekilen projelerden Aras Bulut İynemli’nin başrol oynadığı 'Atatürk' ve birkaç proje dışında diğer projelerin platformda yayımlanmaması gündemde.

Yıldız isimlerle yapılan marka yüzü anlaşmaları da Disney’in kardeş kuruluşu FOX’a kaydırılacak.


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