Disney Plus Türkiye'den şaşırtan karar

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:40

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:40

Geçen günlerde'Arayış' ve 'Aktris' dizilerini izleyiciyle buluşturan Disney Plus, tüm dünyada alınan karar doğrultusunda yeni proje alımlarını 2024 sonuna kadar durdurdu.

DİĞER PROJELERE NE OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni gelişme çerçevesinde daha önce çekilen projelerden Aras Bulut İynemli’nin başrol oynadığı 'Atatürk' ve birkaç proje dışında diğer projelerin platformda yayımlanmaması gündemde.

Yıldız isimlerle yapılan marka yüzü anlaşmaları da Disney’in kardeş kuruluşu FOX’a kaydırılacak.