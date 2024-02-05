Gupse Özay'dan Barış Ardunç'a: 'Kolumu keserim, iki böbreğimi bile veririm'
Uzun bir aradan sonra "Lohusa" adlı filmle sevenlerinin karşısına çıkan Gupse Özay, eşi Barış Arduç hakkında konuştu.
Deliha adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Arduç ile Jan Asya adında kız çocukları olan Gupse Özay şu sıralar Lohusa filmiyle gündemde.
Melis İşiten'in YouTube programına konuk olan Özay, aşk hakkında yorumlarını paylaştı.
Başarılı oyuncu,"Barış'a kadar şöyle buluyordum aşkı: Kimyasal problem, takıntılık, birini tavlamak istersin o sana bakmaz, inat edersin onu aşk zannedersin gibi daha materyalist bakış açımla böyle psikoloji analizi yaptığım bir konuydu. Barış'tan sonra kolumu keserim, değil bir böbreğimi ikisini bile veririm gibi bir duygunun adının aşk olduğunu Barış'la anladım diyebilirim" ifadelerini kullandı.
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