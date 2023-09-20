Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:44

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:44

Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı "Kerem" karakteri dissosiyatif kimlik bozukluğu ile mücadele ediyor. Diziyi izleyen yurttaşlar, dissosiyatif kimlik bozukluğunun ne olduğunu merak etti. Peki, Dissosiyatif kimlik bozukluğu nedir? Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu belirtileri nelerdir? Dissosiyatif kimlik bozukluğunun tedavisi var mı?

DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB), kişinin kimlik, bellek ve farkındalıkta belirgin kesintilere veya ayrışmalara sahip olduğu bir ruh sağlığı bozukluğudur. DKB, kişinin yaşadığı travmatik olaylar veya ciddi stres nedeniyle oluşan bir savunma mekanizması olarak düşünülür.

DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kimlik Parçalanması: DKB'nin en temel özelliği, kişinin birden fazla ve farklı kimliğe sahip olduğunu iddia etmesidir. Bu farklı kimlikler sıklıkla "alt kişilikler" veya "parçalar" olarak adlandırılır ve her biri kendi benlik yapısına, dünya görüşüne, düşüncelerine ve davranışlarına sahiptir. Bu farklı kimlikler, kişinin farklı durumlar veya travmatik anılarla başa çıkmak için kullanabileceği farklı "kişilikler" olarak ortaya çıkabilir.

Amnezi (Bellek Kaybı): DKB'li kişiler, farklı kimliklerin birbirleri hakkındaki bilgilerini paylaşmamaları nedeniyle belirli bir zaman dilimini hatırlamada zorluk yaşayabilirler. Bir kimlik ortaya çıktığında, diğer kimliklerin yaşadığı olaylar hakkında bilgi sahibi olmayabilirler.

Duygusal Farklılıklar: Farklı kimlikler genellikle farklı duygusal tepkilere sahiptir. Bir kimlik sakin ve neşeliyken, diğer bir kimlik öfke veya korku gibi farklı duygusal durumlar içinde olabilir.

Kimlik Değişimi: DKB'li kişiler, farklı kimliklere bürünme yeteneğine sahiptirler. Bu kimlik değişimleri, kendiliğinden veya belirli bir uyaran sonucunda gerçekleşebilir.

Travma Geçmişi: DKB'nin çoğu vakası, kişinin geçmişteki travmatik olaylarla ilişkilendirilir. Bu olaylar cinsel istismar, fiziksel şiddet, ağır kayıplar veya diğer travmatik deneyimleri içerebilir.

İşlevsellik Sorunları: DKB'li kişiler, bu farklı kimlikler arasındaki geçişler nedeniyle işlevsellik sorunları yaşayabilirler. İş, okul veya sosyal ilişkilerde zorluklar yaşanabilir.

Diğer Psikiyatrik Sorunlar: DKB'li kişiler sıklıkla depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi diğer psikiyatrik sorunlara da eğilim gösterebilirler.

DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak tedavi süreci genellikle uzun vadeli ve özen gerektiren bir yaklaşım gerektirir. DKB tedavisinin odak noktası genellikle psikoterapidir