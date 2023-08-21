Dünyada sık görülen psikolojik hastalıklar: Depresyon, anksiyete ve daha fazlası

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:07

Modern yaşamın getirdiği stres, baskı ve değişkenlik, dünya genelinde birçok insanın psikolojik sağlığını etkileyen çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Sağlık uzmanları, toplumda farkındalık oluşturmak ve bu konuda bilgi sahibi olmanın önemini vurgulayarak en sık görülen psikolojik hastalıkları açıkladı.

DEPRESYON: İÇSEL ZORLUKLAR VE UMUTSUZLUK

Depresyon, dünya genelinde en yaygın görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. İş gücü kaybına, aile içi sorunlara ve intihar riskine neden olabilen bu hastalık, yoğun üzüntü, umutsuzluk hissi ve enerji kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

ANKSIYETE BOZUKLUKLARI: SÜREKLI KAYGI VE KORKU

Anksiyete bozuklukları, aşırı ve kontrol edilemeyen kaygı veya korku duygularının belirgin olduğu durumlardır. Sosyal fobiler, panik ataklar, obsesif kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi çeşitli türleri bulunur. Bu bozukluklar, günlük yaşamı etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

BIPOLAR BOZUKLUK: DUYGUSAL DALGALANMALAR VE MANI EPIZODLARI

Bipolar bozukluk, mani (aşırı enerji ve coşku) ve depresyon (enerji eksikliği, umutsuzluk) epizodlarının sık sık tekrar ettiği bir rahatsızlıktır. Bu bozukluk, duygusal dengeyi sağlamada güçlük yaşayan kişilerde görülebilir.

ŞIZOFRENI: GERÇEKLIKTEN KOPMA VE ZIHINSEL BOZUKLUKLAR

Şizofreni, gerçeklikten kopma, zihinsel bozukluklar, halüsinasyonlar ve sanrılar gibi belirtilerle tanımlanan bir hastalıktır. Bireylerin düşünce, davranış ve duygularını etkileyebilir.

YEME BOZUKLUKLARI: BESLENME VE BEDEN ALGISI SORUNLARI

Anoreksiya nervoza (yetersiz beslenme ve aşırı kilo kaybı), bulimiya nervoza (aşırı yeme ve ardından kendini temizleme davranışları) gibi yeme bozuklukları, beslenme alışkanlıkları ve beden algısı sorunlarına neden olabilir.

Sağlık uzmanları, bu hastalıkların teşhis edilmesi ve tedavi edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Farkındalık yaratmak, destigmatizasyon ve erken müdahale ile psikolojik sağlığın korunması ve iyileştirilmesi hedefleniyor. Unutmamalıyız ki, psikolojik sağlık, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve profesyonel yardım almak her zaman bir adım önce olabilir.