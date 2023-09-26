Diva'ya yasak: Konuşursa tazminat ödeyecek
Sanatçı Bülent Ersoy’un hayatı filme uyarlanıyor. Bununla beraber Ersoy’un sözleşme gereği ‘konuşma yasağı’ olduğu iddia edildi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı, "Bergen" ve "Sevda Mecburi İstikamet" filmlerinin yapımcısı Orchestra Content tarafından sinemaya uyarlanıyor.
Snob Magazin'in haberine göre, hazırlanan belgesel için imza atan Ersoy’un ağır bir sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.
Netflix'te yayınlanacak film için Ersoy'un sözleşme gereği konuşma yasağı da olduğu öğrenildi. Sanatçının 12 Eylül 1980 döneminde yaşadığı zorlukları da anlatacağı belgeselin çekimlerine de yakın zamanda başlanacak.
Ersoy'un bundan sonra kendi hayatıyla ilgili basın mensuplarına ya da yakın çevresine bir açıklama yapması durumunda milyonları bulan tazminat ödeyeceği iddia edildi. Diva, film yayınlanana kadar hayatıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunamayacak.
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